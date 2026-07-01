A14 BOLOGNA-TARANTO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI BOLOGNA FIERA

Roma, 1 luglio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata la chiusura dell’entrata della stazione di Bologna Fiera, in entrambe le direzioni, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, mercoledì 1, alle 5:00 di giovedì 2 luglio. Inoltre, è stata modificata la modalità di chiusura della suddetta stazione, dalle 21:00 di giovedì 2 alle 5:00 di venerdì 3 luglio.

In tale orario, la stazione di Bologna Fiera sarà chiusa in uscita per chi proviene da Ancona, per consentire lavori di sostituzione della segnaletica verticale.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bologna San Lazzaro.