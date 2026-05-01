A14 BOLOGNA-TARANTO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI BITONTO

Roma, 1 maggio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, è stato aggiornato il programma di chiusura della stazione di Bitonto.

La suddetta stazione sarà chiusa in entrata verso Pescara e in uscita per chi proviene da Taranto, nelle quattro notti di lunedì 4, martedì 5, mercoledì 6 e giovedì 7 maggio, con orario 22:00-6:00.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Pescara: Molfetta;

in uscita per chi proviene da Taranto: Bari sud.