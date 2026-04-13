A14 BOLOGNA-TARANTO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI BARI SUD

Roma, 13 aprile 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, è stato aggiornato il programma delle chiusure notturne della stazione di Bari sud, per lavori di pavimentazione, come di seguito indicato:

-dalle 22:00 di martedì 14 alle 6:00 di mercoledì 15 aprile, sarà chiusa in entrata verso Pescara e in uscita per chi proviene da Taranto.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Pescara: Bari nord;

in uscita per chi proviene da Taranto: Acquaviva delle Fonti;

-nelle due notti di mercoledì 15 e giovedì 16 aprile, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa in entrata verso Taranto e in uscita per chi proviene da Pescara.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Taranto: Acquaviva delle Fonti;

in uscita per chi proviene da Pescara: Bari nord.