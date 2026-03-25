A14 BOLOGNA-TARANTO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO IMOLA-FAENZA VERSO ANCONA

Roma, 25 marzo 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Imola e Faenza, verso Ancona, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, mercoledì 25, alle 5:00 di giovedì 26 marzo; di conseguenza, sarà regolarmente aperta l’area di servizio “Santerno ovest”, situata nel suddetto tratto.

Rimane confermata, come da programma, la chiusura del suddetto tratto, dalle 21:00 di giovedì 26 alle 5:00 di venerdì 27 marzo, per lavori di pavimentazione.

Contestualmente sarà chiuso, per chi percorre la D14 Diramazione per Ravenna e proviene da Ravenna, il Ramo di immissione sulla A14, verso Ancona, mentre l’area di servizio “Santerno ovest” sarà chiusa con orario 20:00-5:00.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per chi è diretto verso Ancona, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Imola, percorrere la viabilità ordinaria: SP610 via Selice, SS9 via Emilia, SP29 via Lugo, SP7 via Pana, SP72 e rientrare alla stazione di Faenza;

per chi è diretto verso Ravenna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Imola, percorrere la viabilità ordinaria: SP610 via Selice, SS9 via Emilia, SP8 ed entrare sulla D14 Diramazione Ravenna allo svincolo di Bagnacavallo;

per chi proviene da Ravenna ed è diretto verso Ancona, anticipare l’uscita sulla Diramazione per Ravenna allo svincolo di Bagnacavallo, percorrere poi la SP8 e via Granarolo ed entrare in A14 alla stazione di Faenza.