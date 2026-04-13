A14 BOLOGNA-TARANTO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO FORLI’-CESENA NORD VERSO ANCONA

Roma, 13 aprile 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Forlì e Cesena nord, verso Ancona, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, lunedì 13, alle 5:00 di martedì 14 aprile; di conseguenza, sarà regolarmente accessibile l’area di servizio “Bevano ovest”, situata nel suddetto tratto. Rimane confermata, come da programma, la chiusura del suddetto tratto, dalle 21:00 di martedì 14 alle 5:00 di mercoledì 15 aprile, per lavori di pavimentazione.

L’area di servizio “Bevano ovest” sarà chiusa con orario 20:00-5:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Forlì, percorrere la rotatoria La Piè, viale della Costituzione, la Tangenziale est, la SS727 bis, la SS9 via Emilia, immettersi sulla rotonda Paul Harris, proseguire sulla SS3 bis (E45) e rientrare in A14 alla stazione di Cesena nord.