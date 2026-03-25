A14 BOLOGNA-TARANTO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO CESENA NORD-FORLI’ VERSO BOLOGNA

Roma, 25 marzo 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Cesena nord e Forlì, verso Bologna, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, mercoledì 25, alle 5:00 di giovedì 26 marzo; di conseguenza, sarà regolarmente aperta l’area di servizio “Bevano est”, situata nel suddetto tratto. Rimane confermata, come da programma, la chiusura del suddetto tratto, dalle 21:00 di giovedì 26 alle 5:00 di venerdì 27 marzo, per lavori di pavimentazione.

L’area di servizio “Bevano est” sarà chiusa con orario 20:00-5:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Cesena nord, percorrere la viabilità ordinaria: SS3 bis via Tiberina, E45, rotonda Paul Harris, SS9 via Emilia, rotonda Diegaro, SS727 bis Tangenziale est, viale della Costituzione e rientrare in A14 alla stazione di Forlì.