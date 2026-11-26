A14 BOLOGNA-TARANTO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO BOLOGNA SAN LAZZARO-BOLOGNA FIERA VERSO LA A1 MILANO-NAPOLI
A14 BOLOGNA-TARANTO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO BOLOGNA SAN LAZZARO-BOLOGNA FIERA VERSO LA A1 MILANO-NAPOLI
Roma, 26 novembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera, verso la A1 Milano-Napoli, prevista dalle 21:00 di questa sera, giovedì 26, alle 5:00 di venerdì 27 novembre.
E’ stato, inoltre, aggiornato l’orario di chiusura della notte successiva. Pertanto, dalle 22:00 di venerdì 27 alle 6:00 di sabato 28 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera, verso la A1 Milano-Napoli, per lavori di pavimentazione.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna San Lazzaro, percorrere la Tangenziale verso Casalecchio di Reno ed entrare alle seguenti stazioni:
verso Milano, entrare alla stazione di Bologna Borgo Panigale, sulla A14;
verso Firenze, entrare alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio;
verso Padova (A13 Bologna-Padova), entrare alla stazione di Bologna Arcoveggio, sulla A13.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.