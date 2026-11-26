A14 BOLOGNA-TARANTO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 26 novembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, è stato aggiornato il programma di chiusura previsto nelle due notti di giovedì 26 e di venerdì 27 novembre.

Nelle suddette notti, con orario 21:00-5:00, la chiusura inizialmente prevista tra Bologna San Lazzaro e l’allacciamento A13 Bologna-Padova, sarà effettuata tra Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera, verso la A1 Milano-Napoli, per lavori di pavimentazione.

Pertanto, la stazione di Bologna Fiera sarà regolarmente aperta in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa alla chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna San Lazzaro, percorrere la Tangenziale verso Casalecchio di Reno ed entrare alle seguenti stazioni:

verso Milano, entrare alla stazione di Bologna Borgo Panigale, sulla A14;

verso Firenze, entrare alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio;

verso Padova (A13 Bologna-Padova), entrare alla stazione di Bologna Arcoveggio, sulla A13.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.