A14 BOLOGNA-TARANTO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE ENTRATA STAZIONE DI FANO
A14 BOLOGNA-TARANTO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE ENTRATA STAZIONE DI FANO
Roma, 28 luglio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata la chiusura della stazione di Fano, in entrata verso Bologna, prevista dalle 22:00 di mercoledì 29 alle 6:00 di giovedì 30 luglio.
Rimane confermata, come da programma, la chiusura della suddetta stazione, in entrata verso Bologna, dalle 22:00 di questa sera, martedì 28, alle 6:00 di mercoledì 29 luglio, per consentire lavori di pavimentazione.
In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Pesaro.