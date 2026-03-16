A14 BOLOGNA-TARANTO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURA TRATTO FAENZA-ALLACCIAMENTO D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA VERSO BOLOGNA
A14 BOLOGNA-TARANTO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURA TRATTO FAENZA-ALLACCIAMENTO D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA VERSO BOLOGNA
Roma, 16 marzo 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, la chiusura del tratto compreso tra Faenza e l’allacciamento con la D14 Diramazione per Ravenna, verso Bologna, inizialmente prevista dalle 21:00 di martedì 17 alle 5:00 di mercoledì 18 marzo, sarà effettuata dalle 21:00 di questa sera, lunedì 16, alle 5:00 di martedì 17 marzo, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale.
L’area di servizio “Santerno est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:00-5:00.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
per chi è diretto verso Ravenna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Faenza, percorrere la SP8 ed entrare sulla Diramazione per Ravenna allo svincolo di Bagnacavallo;
per chi è diretto verso Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Faenza, percorrere la SP72, via Granarolo, via San Silvestro, via Piero della Francesca, viale Risorgimento, SS9, SP610 ed entrare sulla A14 alla stazione di Imola.