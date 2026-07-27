A14 BOLOGNA-TARANTO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURA STAZIONE DI FOGGIA
A14 BOLOGNA-TARANTO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURA STAZIONE DI FOGGIA
Roma, 27 luglio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, è stato aggiornato il programma di chiusura, previsto dalle 22:00 di martedì 28 alle 6:00 di mercoledì 29 luglio.
In tale orario, in modalità alternata, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, per lavori di manutenzione delle opere in verde:
-sarà chiua la stazione di Foggia, in entrata e in uscita.
In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
per chi proviene e per chi è diretto verso Taranto: Foggia Zona Industriale;
per chi proviene e per chi è diretto verso Pescara: San Severo;
-sarà chiusa la stazione di San Severo, in entrata verso Bari.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Foggia.
Si ricorda che le suddette chiusure saranno effettuate in modalità alternata.