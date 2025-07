A14 BOLOGNA-TARANTO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURA STAZIONE DI BITONTO

Roma, 9 luglio 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, è stato aggiornato il programma di chiusura della stazione di Bitonto, prevista dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 9, alle 6:00 di giovedì 10 luglio.

La suddetta stazione sarà chiusa in entrata verso Bari e in uscita per chi proviene da Pescara, per consentire attività di ispezione cavalcavia.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Bari: Bari sud;

in uscita per chi proviene da Pescara: Molfetta, al km 652+400.