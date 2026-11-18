A14 BOLOGNA-TARANTO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURA STANOTTE STAZIONE DI VAL DI SANGRO
A14 BOLOGNA-TARANTO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURA STANOTTE STAZIONE DI VAL DI SANGRO
Roma, 18 novembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, è stato aggiornato il programma di chiusura della stazione di Val di Sangro.
La suddetta stazione sarà chiusa, dalle 23:00 di questa sera, mercoledì 18, alle 5:00 di giovedì 19 novembre, in entrata verso Bari e in uscita per chi proviene da Pescara, per consentire lavori di pavimentazione.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Bari: Vasto nord;
in uscita per chi proviene da Pescara: Lanciano.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.