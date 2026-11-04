A14 BOLOGNA-TARANTO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURA NOTTURNA TRATTO VASTO NORD-VASTO SUD IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 4 novembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, la chiusura del tratto compreso tra Vasto nord e Vasto sud, in entrambe le direzioni – Bari e Pescara, inizialmente prevista dalle 22:00 di mercoledì 4 alle 5:00 di giovedì 5 novembre, sarà effettuata dalle 22:00 di giovedì 5 alle 5:00 di venerdì 6 novembre, per consentire attività nell’ambito dei lavori di ammodernamento del viadotto “Prascovia”.

Di conseguenza, non saranno accessibili le aree di parcheggio “San Lorenzo ovest” e “San Lorenzo est”, situate rispettivamente verso Bari e in direzione di Pescara.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

verso Bari: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Vasto nord, seguire direzione SS16 verso Bari e poi per A14, con rientro in A14 alla stazione di Vasto sud;

verso Pescara: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Vasto sud, seguire direzione SS16 verso Pescara e poi per A14 con rientro in A14 alla stazione di Vasto nord.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.