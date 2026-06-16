A14 BOLOGNA-TARANTO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURA NOTTURNA STAZIONE DI PESARO
A14 BOLOGNA-TARANTO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURA NOTTURNA STAZIONE DI PESARO
Roma, 16 giugno 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, è stato aggiornato il programma di chiusura della stazione di Pesaro.
La suddetta stazione sarà chiusa dalle 22:00 di giovedì 18 alle 6:00 di venerdì 19 giugno, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Ancona, per consentire lavori di pavimentazione.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Bologna: Cattolica;
in uscita per chi proviene da Ancona: Fano.