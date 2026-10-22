A14 BOLOGNA-TARANTO: AGGIORNAMENTO ORARIO CHIUSURA USCITA STAZIONE DI CASTEL SAN PIETRO. CONFERMATA LA CHIUSURA NOTTURNA DEL TRATTO BOLOGNA SAN LAZZARO-CASTEL SAN PIETRO VERSO ANCONA
A14 BOLOGNA-TARANTO: AGGIORNAMENTO ORARIO CHIUSURA USCITA STAZIONE DI CASTEL SAN PIETRO. CONFERMATA LA CHIUSURA NOTTURNA DEL TRATTO BOLOGNA SAN LAZZARO-CASTEL SAN PIETRO VERSO ANCONA
Roma, 22 ottobre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, è stato aggiornato il programma delle chiusure notturne, come di seguito indicato:
-dalle 00:00 alle 6:00 di sabato 24 ottobre, sarà chiusa la stazione di Castel San Pietro, in uscita per chi proviene da Ancona, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Imola;
-dalle 22:00 di venerdì 23 alle 6:00 di sabato 24 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro, verso Ancona, per consentire lavori di pavimentazione.
Si precisa che la stazione di Bologna San Lazzaro sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni. Contestualmente chiusa l’area di servizio “Sillaro ovest”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna San Lazzaro, percorrere la Complanare sud, la SP48, via Tolara di Sotto, via degli Stradelli Guelfi, la SP19 e rientrare in A14 alla stazione di Castel San Pietro;
per la chiusura dell’entrata di Bologna San Lazzaro, verso Ancona: Castel San Pietro;
per la chiusura dell’entrata di Bologna San Lazzaro, verso A1 Milano-Napoli: Bologna Fiera;
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.