A14 BOLOGNA-TARANTO: AGGIORNAMENTO CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 8 ottobre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, è stato aggiornato il programma delle chiusure notturne, per consentire lavori di pavimentazione, come di seguito indicato:

-dalle 22:00 di mercoledì 8 alle 6:00 di giovedì 9 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Montemarciano e Ancona nord, verso Ancona/Pescara.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Esino ovest”, situata nel suddetto tratto; si precisa che, con orario 20:00-6:00, verrà istituito il divieto di sosta all’interno della stessa.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Montemarciano, percorrere la SS16 Adriatica verso Ancona e seguire per A14 Bologna- Bari, per poi rientrare in A14 alla stazione di Ancona;

-nelle due notti di giovedì 9 e venerdì 10 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Montemarciano, in entrata verso Ancona.

In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Ancona nord; -sarà chiusa l’area di servizio Esino ovest, situata nel tratto compreso tra Montemarciano e Ancona nord, verso Ancona. Si precisa che, nelle stesse notti, ma con orario 20:00-6:00, verrà istituito il divieto di sosta all’interno della suddetta area di servizio.