A14 BOLOGNA-TARANTO: AGGIORNAMENTO CHIUSURE NOTTURNE TRATTO TRANI-MOLFETTA VERSO BARI

Roma, 7 aprile 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Trani e Molfetta, verso Bari, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, martedì 7, alle 6:00 di mercoledì 8 aprile; di conseguenza, sarà regolarmente aperta l’area di servizio “Dolmen di Bisceglie ovest”, situata nel suddetto tratto. Rimane confermata, come da programma, la chiusura del suddetto tratto, dalle 22:00 di mercoledì 8 alle 6:00 di giovedì 9 aprile, per consentire lavori di pavimentazione.

Contestualmente, sarà chiusa l’area di servizio “Dolmen di Bisceglie ovest”.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Trani, percorrere la viabilità ordinaria: SP238 di Altamura verso Trani, SS16 Adriatica in direzione di Bari, SP112 Molfetta-Terlizzi verso Terlizzi e rientrare in A14 alla stazione di Molfetta, per riprendere il proprio itinerario in direzione di Bari.