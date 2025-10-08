A14 BOLOGNA-TARANTO: AGGIORNAMENTO CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 8 ottobre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Montemarciano e Ancona nord, verso Ancona/Pescara, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 8, alle 6:00 di giovedì 9 ottobre; di conseguenza, sarà regolarmente accessibile l’area di servizio “Esino ovest”, situata nel suddetto tratto.

Rimangono confermate, come da programma, le seguenti chiusure, nelle due notti di giovedì 9 e venerdì 10 ottobre, con orario 22:00-6:00:

-sarà chiusa la stazione di Montemarciano, in entrata verso Ancona.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Ancona nord;

-sarà chiusa l’area di servizio “Esino ovest”, situata nel tratto compreso tra Montemarciano e Ancona nord, verso Ancona.

Si precisa che, nelle stesse notti, ma con orario 20:00-6:00, verrà istituito il divieto di sosta all’interno della suddetta area di servizio.