A14 BOLOGNA-TARANTO: AGGIORNAMENTO CHIUSURA STAZIONE DI RICCIONE

Roma, 10 giugno 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata la chiusura dell’uscita della stazione di Riccione, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, martedì 10, alle 5:00 di mercoledì 11 giugno.

Nello stesso orario, rimane confermata la chiusura della stazione di Riccione, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Ancona, per consentire lavori di pavimentazione.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

verso Bologna: Rimini sud;

verso Ancona: Cattolica.