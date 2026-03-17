A14 BOLOGNA-TARANTO: AGGIORNAMENTO CHIUSURA STAZIONE DI BOLOGNA BORGO PANIGALE
A14 BOLOGNA-TARANTO: AGGIORNAMENTO CHIUSURA STAZIONE DI BOLOGNA BORGO PANIGALE
Roma, 17 marzo 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata la chiusura dell’entrata verso Ancona della stazione di Bologna Borgo Panigale, che era prevista dalle 22:00 di venerdì 20 alle 6:00 di sabato 21 marzo.
In tale orario, rimane confermata la chiusura di Bologna Borgo Panigale, in uscita per chi proviene da Ancona, per lavori di ordinaria manutenzione sottopasso di svincolo.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio.