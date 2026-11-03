A14 BOLOGNA-TARANTO: AGGIORNAMENTO CHIUSURA STANOTTE
A14 BOLOGNA-TARANTO: AGGIORNAMENTO CHIUSURA STANOTTE
Roma, 3 novembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, è stato aggiornato il programma di chiusura previsto dalle 21:00 di questa sera, martedì 3, alle 5:00 di mercoledì 4 novembre, per lavori di pavimentazione.
In tale orario, sarà chiuso il tratto compreso tra Faenza e l’allacciamento D14 Diramazione per Ravenna, verso Bologna.
L’area di servizio “Santerno est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con trenta minuti di anticipo.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile, per chi proviene da Ancona, il Ramo di immissione sulla D14, verso Ravenna.
In alternativa alla chiusura del tratto, si consiglia:
per chi è diretto verso Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Faenza, percorrere la rotonda delle Ceramiche, proseguire su via San Silvestro, via Pana (SP7), via Lugo (SP29), sulla SS9 via Emilia e rientrare in A14 alla stazione di Imola;
per chi è diretto verso Ravenna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Faenza, percorrere la SP8 ed entrare sulla D14 Diramazione per Ravenna allo svincolo di Bagnacavallo.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.