A14 BOLOGNA-TARANTO: AGGIORNAMENTO CHIUSURA STANOTTE
A14 BOLOGNA-TARANTO: AGGIORNAMENTO CHIUSURA STANOTTE
Roma, 18 giugno 2026 – Silla A14 Bologna-Taranto, è stato aggiornato il programma di chiusura previsto dalle 21:00 di questa sera, giovedì 18, alle 5:00 di venerdì 19 giugno.
In tale orario, sarà chiuso il tratto compreso tra Imola e l’allacciamento con la D14 Diramazione per Ravenna, verso Ancona, per lavori di pavimentazione.
Si precisa che sarà regolarmente accessibile l’area di servizio “Santerno ovest” e regolarmente aperto anche il Ramo che dalla D14 Diramazione per Ravenna immette sulla A14, verso Ancona.