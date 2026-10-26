A14 BOLOGNA-TARANTO: AGGIORNAMENTO CHIUSURA STANOTTE STAZIONE DI CATTOLICA E CONFERMA CHIUSURA STAZIONE DI CESENA

Roma, 26 ottobre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, è stato aggiornato il programma di chiusura della stazione di Cattolica, previsto dalle 21:00 di questa sera, lunedì 26, alle 5:00 di martedì 27 ottobre.

La suddetta stazione sarà chiusa in uscita per chi proviene da Bologna e da Cattolica, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa si consiglia di uscire alle seguenti stazioni:

per ci proviene da Ancona: Pesaro;

per chi proviene da Bologna: Riccione.

Rimane confermata, come da programma, la chiusura della stazione di Cesena, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Ancona, dalle 21:00 di questa sera, lunedì 26, alle 5:00 di martedì 27 ottobre, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Valle del Rubicone o di Cesena nord.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.