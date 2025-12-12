A14 BOLOGNA-TARANTO: AGGIORNAMENTO CHIUSURA NOTTURNA STAZIONE DI PESARO
A14 BOLOGNA-TARANTO: AGGIORNAMENTO CHIUSURA NOTTURNA STAZIONE DI PESARO
Roma, 12 dicembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata la chiusura dell’entrata della stazione di Pesaro, verso Bologna, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, venerdì 12, alle 6:00 di sabato 13 dicembre.
Nel suddetto orario, rimane confermata la chiusura della stazione di Pesaro, in uscita per chi proviene da Bologna, per lavori di ripristino giunti di dilatazione.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Cattolica.