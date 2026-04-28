A14 BOLOGNA-TARANTO: AGGIORNAMENTO CHIUSURA NOTTURNA IMMISSIONE SULLA A13 BOLOGNA-PADOVA VERSO PADOVA
A14 BOLOGNA-TARANTO: AGGIORNAMENTO CHIUSURA NOTTURNA IMMISSIONE SULLA A13 BOLOGNA-PADOVA VERSO PADOVA
Roma, 28 aprile 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, la chiusura dei Rami di immissione sulla A13 Bologna-Padova, per chi proviene da Ancona e dalla A1 Milano-Napoli, in direzione Padova, inizialmente prevista dalle 21:00 di questa sera, martedì 28, alle 5:00 di mercoledì 29 aprile, sarà invece effettuata dalle 00:00 alle 5:00 di mercoledì 29 aprile, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile, per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto, l’uscita di Bologna Arcoveggio sulla A13.
Contestualmente sarà chiuso il Ramo di allacciamento che dalla Tangenziale immette all’entrata della stazione di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova, per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 ed è diretto verso Padova.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
per chi proviene da Ancona ed è diretto verso Padova, uscire alla stazione di Bologna San Lazzaro, immettersi sulla Tangenziale verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli ed entrare in A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio;
per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli (da Milano) ed è diretto verso Padova, uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale, percorrere il Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale), immettersi sulla Tangenziale, verso San Lazzaro/A14, fino all’uscita 7 bis SS64 Ferrarese, rientrare dallo stesso svincolo verso Casalecchio/A1 ed entrare in A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio;
per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli (da Firenze) ed è diretto verso Padova, uscire alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo Casalecchio, percorrere il Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale), immettersi sulla Tangenziale, verso San Lazzaro/A14, fino all’uscita 7 bis SS64 Ferrarese, rientrare dallo stesso svincolo verso Casalecchio/A1 ed entrare in A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio;
per la chiusura del Ramo di allacciamento Tangenziale/entrata stazione Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale verso San Lazzaro/A14 fino all’uscita 7 bis SS64 Ferrarese, rientrare dallo stesso svincolo verso Casalecchio/A1, in direzione della stazione di Bologna Arcoveggio/A13.