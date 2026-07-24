A14 BOLOGNA-TARANTO: AGGIORNAMENTO CHIUSURA NOTTURNA ENTRATA STAZIONE DI ATRI PINETO
A14 BOLOGNA-TARANTO: AGGIORNAMENTO CHIUSURA NOTTURNA ENTRATA STAZIONE DI ATRI PINETO
Roma, 24 luglio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, è stato aggiornato il programma di chiusura della stazione di Atri Pineto, previsto dalle 23:00 di questa sera, venerdì 24, alle 6:00 di sabato 25 luglio.
La suddetta stazione sarà chiusa, in entrata verso Ancona e in uscita per chi proviene da Pescara.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Ancona: Roseto degli Abruzzi;
in uscita per chi proviene da Pescara: Pescara nord Città Sant’Angelo.