A14 BOLOGNA-TARANTO: AGGIORNAMENTO CHIUSURA ENTRATA STAZIONE DI BOLOGNA BORGO PANIGALE VERSO ANCONA
A14 BOLOGNA-TARANTO: AGGIORNAMENTO CHIUSURA ENTRATA STAZIONE DI BOLOGNA BORGO PANIGALE VERSO ANCONA
Roma, 30 ottobre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire la prosecuzione dei lavori di ammodernamento del cavalcavia di stazione, rimane chiusa l’entrata di Bologna Borgo Panigale, verso Ancona, fino alle 5:00 di sabato 19 dicembre.
In alternativa si potrà utilizzare la stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.