A14 BOLOGNA-TARANTO: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DI CHIUSURA
Roma, 14 ottobre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, come da programma, sarà chiusa la stazione di Montemarciano, in entrata verso Ancona e in uscita per chi proviene da Bologna, dalle 22:00 di questa sera, martedì 14, alle 6:00 di mercoledì 15 ottobre, per consentire lavori di pavimentazione.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Ancona: Ancona nord;
in uscita per chi proviene da Bologna: Senigallia.
Contestualmente, sarà chiusa anche l’area di servizio “Esino ovest”, situata nel tratto compreso tra Montemarciano e Ancona nord, verso Ancona/Pescara; si precisa che, nella stessa notte ma con orario 20:00-6:00, verrà istituito il divieto di sosta all’interno della stessa.