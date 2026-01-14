A14 BOLOGNA-TARANTO: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DI CHIUSURA USCITA STAZIONE DI CESENA
Roma, 14 gennaio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, la chiusura dell’uscita della stazione di Cesena, per chi proviene da Bologna, inizialmente prevista alle 21:00 di mercoledì 14 alle 5:00 di giovedì 15 gennaio, sarà effettuata dalle 21:00 di giovedì 15 alle 5:00 di venerdì 16 gennaio, per attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Cesena nord o di Valle del Rubicone.