A14 BOLOGNA-TARANTO: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DI CHIUSURA STAZIONE DI VALLE DEL RUBICONE
A14 BOLOGNA-TARANTO: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DI CHIUSURA STAZIONE DI VALLE DEL RUBICONE
Roma, 17 settembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata la chiusura dell’entrata della stazione di Valle del Rubicone, in entrambe le direzioni, che eraprevista dalle 21:00 di questa sera, giovedì 17, alle 5:00 di venerdì 18 settembre.
In tale orario, la stazione di Valle del Rubicone rimane confermata, come da programma, in uscita per chi proviene da Bologna, per consentire attività di ispezione cavalcavia di svincolo.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Cesena.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.