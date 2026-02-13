A14 BOLOGNA-TARANTO: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DI CHIUSURA STAZIONE DI TRANI
A14 BOLOGNA-TARANTO: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DI CHIUSURA STAZIONE DI TRANI
Roma, 13 febbraio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, è stato aggiornato il programma di chiusura della stazione di Trani, previsto dalle 22:00 di questa sera, venerdì 13, alle 6:00 di sabato 14 febbraio.
La suddetta stazione sarà chiusa, in entrata verso Bari e in uscita per chi proviene da Pescara, per consentire lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Bari: Molfetta;
in uscita per chi proviene da Pescara: Andria Barletta.