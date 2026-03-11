A14 BOLOGNA-TARANTO: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DI CHIUSURA STAZIONE DI SAN SEVERO.
CONFERMATE LE CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI FOGGIA
Roma, 11 marzo 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, è stato aggiornato il programma di chiusura della stazione di San Severo, previsto dalle 22:00 di questa sera mercoledì 11 alle 6:00 di giovedì 12 marzo. In considerazione della contestuale chiusura del tratto San Severo-Foggia verso Bari, chi proviene da Pescara dovrà uscire obbligatoriamente a San Severo, che sarà chiusa anche in entrata verso Bari.
La stazione di San Severo sarà regolarmente aperta in entrata verso Pescara e in uscita per chi proviene da Bari.
Rimangono confermate, come da programma, sulla stessa A14, le chiusure dell’entrata e dell’uscita di Foggia, per attività di ispezione cavalcavia, nelle due notti di giovedì 12 e venerdì 13 marzo, con orario 22:00-6:00.
In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di San Severo o di Foggia Zona Industriale.