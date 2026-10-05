A14 BOLOGNA-TARANTO: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DI CHIUSURA STAZIONE DI PESARO
A14 BOLOGNA-TARANTO: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DI CHIUSURA STAZIONE DI PESARO
Roma, 5 ottobre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata la chiusura dell’uscita della stazione di Pesaro, prevista dalle 22:00 di mercoledì 7 alle 5:00 di giovedì 8 ottobre.
La suddetta stazione sarà chiusa dalle 22:00 di giovedì 8 alle 6:00 di venerdì 9 ottobre, in entrata verso Ancona, per lavori di pavimentazione.
In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Fano.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.