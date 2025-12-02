A14 BOLOGNA-TARANTO: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DI CHIUSURA STAZIONE DI BOLOGNA BORGO PANIGALE
Roma, 2 dicembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata la chiusura dell’uscita della stazione di Bologna Borgo Panigale, per chi proviene da Ancona, che era prevista dalle 21:00 di mercoledì 3 alle 5:00 di giovedì 4 dicembre.
Nello stesso orario, rimane confermata la chiusura della suddetta stazione, in entrata verso Ancona, per lavori di potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova, o di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio.