A14 BOLOGNA-TARANTO: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DI CHIUSURA NOTTURNA

Roma, 13 novembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, è stato aggiornato il programma di chiusura previsto dalle 22:00 di venerdì 14 alle 6:00 di sabato 15 novembre.

In tale orario, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio e Bologna Borgo Panigale, verso la A1 Milano-Napoli, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza.

Di conseguenza, l’area di servizio “La Pioppa est”, sarà regolarmente accessibile.

Si precisa che la stazione di Bologna Borgo Panigale non sarà raggiungile in uscita per chi proviene da Ancona, ma sarà regolarmente aperta in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa, chi proviene da Ancona o da Padova ed è diretto verso Milano, potrà percorrere il Raccordo di Casalecchio ed entrare in A1, verso Milano.

Inoltre, si potrà uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio, al km 0+600 della A13 Bologna-Padova, percorrere la Tangenziale, immettersi sul Ramo Verde ed entrare in A14 alla stazione di Bologna Borgo Panigale.