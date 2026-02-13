A14 BOLOGNA-TARANTO: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DI CHIUSURA ENTRATA STAZIONE DI BOLOGNA BORGO PANIGALE
Roma, 13 febbraio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, la chiusura dell’entrata della stazione di Bologna Borgo Panigale, in entrata in entrambe le direzioni, inizialmente prevista dalle 22:00 di venerdì 13 alle 6:00 di sabato 14 febbraio, sarà effettuata dalle 21:00 di giovedì 19 alle 5:00 di venerdì 20 febbraio, per lavori di ordinaria manutenzione delle barriere di sicurezza.
Per consentire la chiusura completa dell’entrata della stazione, sarà necessario adottare i seguenti provvedimenti:
Sul Ramo Verde della Tangenziale di Bologna (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), per chi proviene dalla Tangenziale, l’uscita sarà obbligatoria sulla SS9 via Emilia, verso Modena.
Saranno chiusi i rami di svincolo che dalla SS9 via Emilia, per chi proviene da Bologna e da Modena, immettono all’entrata della stazione di Bologna Borgo Panigale.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Valsamoggia sulla A1 Milano-Napoli, di Bologna Arcoveggio sulla A13 Bologna-Padova, di Bologna Casalecchio sul Raccordo di Casalecchio o ancora Bologna Fiera sulla stessa A14.