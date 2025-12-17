A14 BOLOGNA-TARANTO: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DI CHIUSURA DEL TRATTO VALLE DEL RUBICONE-CESENA VERSO BOLOGNA
A14 BOLOGNA-TARANTO: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DI CHIUSURA DEL TRATTO VALLE DEL RUBICONE-CESENA VERSO BOLOGNA
Roma, 17 dicembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata la chiusura del tratto Valle del Rubicone-Cesena, verso Bologna, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, mercoledì 17, alle 5:00 di giovedì 18 dicembre. Rimane confermata, come da programma, la chiusura del suddetto tratto, dalle 21:00 di giovedì 18 alle 5:00 di venerdì 19 dicembre, per lavori di pavimentazione.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Valle del Rubicone, percorrere la viabilità ordinaria: SP33, SS9 via Emilia, SS726, via Golgi, via Cervese e rientrare in A14 alla stazione di Cesena.