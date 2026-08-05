A14 BOLOGNA-TARANTO: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DI CHIUSURA DEL TRATTO FOGGIA-CERIGNOLA EST VERSO BARI

Roma, 5 agosto 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, la chiusura del tratto compreso tra Foggia e Cerignola est, verso Bari, inizialmente prevista dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 5, alle 6:00 di giovedì 6 agosto, sarà effettuata dalle 22:00 di giovedì 6 alle 6:00 di venerdì 7 agosto, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente.

Di conseguenza, le stazioni di Foggia e di Foggia Zona Industriale saranno chiuse in entrata verso Bari. Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Le Saline ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Foggia, percorrere la viabilità ordinaria: SS673 Tangenziale est di Foggia verso Bari, SS16 adriatica in direzione di Bari, SP77 verso Manfredonia e rientrare in A14 alla stazione di Cerignola est, verso Bari.