A14 BOLOGNA-TARANTO: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 21 novembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio e l’allacciamento A1 Milano-Napoli, in direzione di Milano, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, venerdì 21, alle 6:00 di sabato 22 novembre; di conseguenza, l’area di servizio “La Pioppa est” sarà regolarmente accessibile.

Inoltre, è stato modificato il tratto chiuso dalle 22:00 di domenica 23 alle 5:00 di lunedì 24 novembre.

In tale orario, sulla A14 Bologna-Taranto, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio e Bologna Borgo Panigale, verso la A1 Milano-Napoli, direzione Milano.

In alternativa, chi proviene da Ancona/Padova ed è diretto verso Milano, potrà percorrere il Raccordo di Casalecchio, per poi immettersi sulla A1 Milano-Napoli, verso Milano.

Si precisa che, in considerazione dell’aggiornamento del tratto chiuso, nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 novembre, saranno regolarmente accessibili le entrate di Bologna Borgo Panigale, in entrambe le direzioni e l’area di servizio “La Pioppa est”.

Annullate anche le chiusure dei rami di accesso, da Modena e da Bologna, che dalla SS9 Via Emilia immettono all’entrata di Bologna Borgo Panigale e annullata anche l’uscita obbligatoria sul Ramo Verde, per chi proviene dalla Tangenziale.