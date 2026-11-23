A14 BOLOGNA-TARANTO: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 23 novembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata la chiusura della stazione di Imola, in uscita per chi proviene da Ancona, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, lunedì 23, alle 5:00 di domani martedì 24 novembre.

Restano confermati, dalle 21:00 di questa sera lunedì 23 alle 5:00 di martedì 24 novembre, i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Imola e Castel San Pietro, verso Bologna, per consentire lavori di manutenzione del cavalcavia.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Imola, percorrere la viabilità ordinaria: Via Selice, SP610, SP19, SS9 Via Emilia, Via Cova e Via San Carlo con rientro in A14 alla stazione di Castel San Pietro;

-sarà chiusa la stazione di Imola, in entrata in entrambe le direzioni, per consentire lavori di pavimentazione.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Bologna: Castel San Pietro;

in entrata verso Ancona: Faenza;

-sarà chiusa la stazione di Forlì, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Ancona, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Bologna: Faenza;

in entrata verso Ancona e in uscita per chi proviene da Ancona: Cesena nord.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.