A14 BOLOGNA-TARANTO: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI VALLE DEL RUBICONE
A14 BOLOGNA-TARANTO: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI VALLE DEL RUBICONE
Roma, 9 novembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata la chiusura della stazione di Valle del Rubicone, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, lunedì 9, alle 5:00 di martedì 10 novembre.
Rimangono confermate, come da programma, le altre chiusure della stazione di Valle del Rubicone, in entrata e in uscita, nelle due notti di martedì 10 e mercoledì 11 novembre, con orario 21:00-5:00, per consentire lavori di pavimentazione.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Rimini nord o di Cesena.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.