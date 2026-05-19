A14 BOLOGNA-TARANTO: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI RIMINI NORD
A14 BOLOGNA-TARANTO: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI RIMINI NORD
Roma, 19 maggio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata la chiusura della stazione di Rimini nord, in entrata in direzione Ancona, che era prevista dalle 21:00 di stasera, martedì 19, alle 5 di mercoledì 20 maggio. Restano confermate, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, le altre chiusure della stazione di Rimini nord, secondo il seguente programma:
-dalle 21:00 di martedì 19 alle 5:00 di mercoledì 20 maggio, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Valle del Rubicone;
-dalle 21:00 di mercoledì 20 alle 5:00 di giovedì 21 maggio, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Ancona.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Rimini sud.