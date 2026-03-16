A14 BOLOGNA-TARANTO: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI RIMINI NORD. CONFERMATA LA CHIUSURA NOTTURNA STAZIONE DI CATTOLICA

Roma, 16 marzo 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, è stato aggiornato il programma delle chiusure notturne, come di seguito indicato:

-nelle tre notti di lunedì 16, martedì 17 e mercoledì 18 marzo, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Rimini nord, in entrata verso Ancona e in uscita per chi proviene da Bologna, per consentire lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Valle del Rubicone o di Rimini sud;

-dalle 21:00 di giovedì 19 alle 5:00 di venerdì 20 marzo, sarà chiusa la stazione di Rimini nord, in entrata verso Ancona e in uscita per chi proviene da Bologna, per consentire lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Valle del Rubicone o di Rimini sud;

-dalle 21:00 di giovedì 19 alle 5:00 di venerdì 20 marzo, sarà chiusa la stazione di Cattolica, in entrata in entrambe le direzioni, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia.

In alternativa si consiglia:

verso Ancona: Pesaro;

verso Bologna: Riccione.