A14 BOLOGNA-TARANTO: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI ORTONA

Roma, 7 settembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, sono state annullate le chiusure della stazione di Ortona, che erano previste nelle due notti di lunedì 7 e martedì 8 settembre, con orario 22:00-6:00.

Rimangono confermate, come da programma, le chiusure della suddetta stazione, in entrata verso Bari e in uscita per chi proviene da Pescara, nelle tre notti di mercoledì 9, giovedì 10 e venerdì 11 settembre, con orario 22:00-6:00, per consentire lavori di pavimentazione.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Bari: Lanciano;

in uscita per chi proviene da Pescara: Pescara sud Francavilla.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.