A14 BOLOGNA-TARANTO: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI CESENA

Roma, 1 dicembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata la chiusura della stazione di Cesena, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, lunedì 1, alle 5:00 di martedì 2 dicembre.

Rimangono confermate, come da programma, le altre chiusure notturne della suddetta stazione, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Ancona e in uscita per chi proviene da Ancona, nelle due notti di martedì 2 e mercoledì 3 dicembre, con orario 21:00-5:00, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Cesena nord o di Valle del Rubicone.