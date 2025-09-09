A14 BOLOGNA-TARANTO: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE DELLA STAZIONE DI RIMINI NORD

Roma, 9 settembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, è stato aggiornato il programma della chiusura della stazione di Rimini nord, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, come di seguito indicato:

-dalle 21:00 di martedì 9 alle 5:00 di mercoledì 10 settembre, sarà chiusa in entrata verso Ancona e in uscita per chi proviene da Bologna e da Ancona;

-nelle due notti di mercoledì 10 e giovedì 11 settembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa in entrata verso Ancona e in uscita per chi proviene da Bologna;

-dalle 22:00 di venerdì12 alle 6:00 di sabato 13 settembre, sarà chiusa in entrata verso Ancona e in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consigliano le stazioni di Rimini sud o Valle Rubicone.