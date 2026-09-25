A14 BOLOGNA-TARANTO: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE DE TRATTO ANDRIA BARLETTA-TRANI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 25 settembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto è stato aggiornato il programma delle chiusure del tratto Andria Barletta e Trani, in entrambe le direzioni, Bari e Pescara, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, come di seguito indicato:

-dalle 22:00 di venerdì 25 alle 6:00 di sabato 26 settembre, sarà chiuso il tratto tra Andria Barletta e Trani, verso Bari.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Andria Barletta, proseguire sulla viabilità ordinaria: SS170 Dir., SS16 Adriatica, SP238 di Altamura e rientrare in A14 alla stazione di Trani;

-dalle 22:00 di lunedì 28 alle 6:00 di martedì 29 settembre, sarà chiuso il tratto tra Trani e Andria Barletta, verso Pescara.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Trani, proseguire sulla viabilità ordinaria: SP238 di Altamura, la SS16 Adriatica la SS170 Dir. e rientrare in A14 alla stazione di Andria Barletta.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.