A14 BOLOGNA-TARANTO: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHISURE NOTTURNE

Roma, 24 giugno 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, è stato aggiornato il programma delle chiusure, per consentire lavori di manutenzione delle opere in verde, come di seguito indicato:

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 24 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 25 GIUGNO

-sarà chiusa la stazione di Mottola Castellaneta, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia:

in uscita e in entrata, da e verso Bari: Gioia del Colle;

in uscita e in entrata, da e verso Taranto, utilizzare la viabilità ordinaria;

-sarà l’area di parcheggio “Le Grotte ovest”, situata nel tratto compreso tra Gioia del Colle e Mottola Castellaneta, verso Taranto.

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 25 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 26 GIUGNO

-sarà chiusa la stazione di Goia del Colle, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in uscita e in entrata, da e verso Bari: Acquaviva delle Fonti;

in uscita e in entrata, da e verso Taranto: Mottola Castellaneta.