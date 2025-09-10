A14 BOLOGNA-TARANTO: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLA CHIUSURA NOTTURNA DELLA STAZIONE DI CESENA
Roma, 10 settembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata la chiusura della stazione di Cesena, in uscita per chi proviene da Ancona, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, mercoledì 10, alle 5:00 di giovedì 11 settembre.
Resta confermata, come da programma, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di questa sera, mercoledì 10, alle 5:00 di giovedì 11 settembre, la chiusura della stazione di Cesena, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Ancona.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Bologna: Cesena nord;
in entrata verso Ancona: Valle del Rubicone.